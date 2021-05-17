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Беглов предложил ограничить продажу спиртного на время Евро-2020

Газета.Ruиещё 7
17 мая 2021
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ограничить продажу спиртных напитков на время проведения матчей чемпионата Европы 2020 года. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале городского парламента.
Петербург может остаться без алкоголя на время Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
Чиновник выразил необходимость запретить продавать алкоголь в стекле рядом со стадионом "Газпром Арена" в дни проведения футбольных матчей и за сутки до них. Также планируется на месяц ограничить торговлю спиртным рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и у СК "Юбилейный".
Напомним, что турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.
Ранее нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон отреагировал на попадание в заявку сборной Швеции на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.
Футбол,Джордан Ларссон,Александр Беглов,Спартак,
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