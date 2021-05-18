Перевозку автомобилей Роналду из Турина объяснили

Многие думали, что это было доказательством его ухода из клуба в конце сезона. Однако Sky Sport Italia сообщает, что 36-летний футболист еще не определился со своим будущим. Телеканал процитировал источники, близкие к игроку, которые заявили, что Роналду всегда делает это перед отпуском.
Gazzetta.it также сообщает, что до лета Роналду обычно перемещает свои машины по разным направлениям. Чего этого он не мог сделать год назад, когда футбольная кампания возобновилась в июне после пика пандемии COVID-19.