Перевозку автомобилей Роналду из Турина объяснили

Многие думали, что это было доказательством его ухода из клуба в конце сезона. Однако Sky Sport Italia сообщает, что 36-летний футболист еще не определился со своим будущим. Телеканал процитировал источники, близкие к игроку, которые заявили, что Роналду всегда делает это перед отпуском.