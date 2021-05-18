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СМИ: Аллегри может получить в "Реале" €20 млн за два года

ТАССиещё 1
2 часа назад
Бывший главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри может подписать двухлетний контракт с мадридским "Реалом" с зарплатой 10 млн в год. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
Аллегри получит €20 млн за два года в "Реале"
Фото: ReutersReuters
По информации издания, также кандидатами на пост главного тренера являются Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии, и Рауль, руководящий резервным составом "Реала".
Ранее портал Goal сообщил, что Зидан намерен покинуть пост главного тренера "Реала" по окончании сезона. Отмечалось, что 48-летний француз уже объявил о своем решении команде и руководству клуба. Под руководством Зидана "Реал" стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.
Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.
Футбол,Йоахим Лев,Реал,
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