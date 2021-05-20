«Севилья» надеется снизить цену за Азмуна

Согласно информации источника, севильцы ищут замену Юссефу Эн-Несери, который, с большой долей вероятности, покинет команду. Азмун является приоритетом.
Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за иранского форварда 20 млн евро, в то время как «Зенит» согласен продать футболиста за 23 млн евро. Теперь же испанцы надеются снизить цену до 17 млн евро.
Напомним, что «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» в начале 2019 года за 12 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2022 года.