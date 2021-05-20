Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Севилья» надеется снизить цену за Азмуна

Sport24иещё 1
2 часа назад
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему интересен «Севилье». Об этом сообщает Todofichajes.
«Севилья» надеется снизить цену за Азмуна
Фото: ТАССТАСС
Согласно информации источника, севильцы ищут замену Юссефу Эн-Несери, который, с большой долей вероятности, покинет команду. Азмун является приоритетом.
Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за иранского форварда 20 млн евро, в то время как «Зенит» согласен продать футболиста за 23 млн евро. Теперь же испанцы надеются снизить цену до 17 млн евро.
Напомним, что «Зенит» купил Азмуна у «Рубина» в начале 2019 года за 12 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2022 года.
Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители