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Сами Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры

Чемпионат.comиещё 2
3 часа назад
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Германии Сами Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры. На данный момент 34-летний хавбек является игроком берлинской «Герты».
Полузащитник сборной Германии завершает карьеру
Фото: ReutersReuters
«Настало время прощаться. Такие решения никогда не принимаются легко. Это меняет жизнь. В субботу я проведу последний матч в карьере. Для меня было честью играть за крупнейшие клубы, выигрывать трофеи и приобщиться к историческому моменту, когда сборная Германии выиграла чемпионат мира 2014 года. Спасибо всем болельщикам, товарищам по командам, тренерам и, конечно же, моей семье и друзьям. Вы были со мной на протяжении всего этого путешествия, которое подходит к концу. Ещё увидимся! С уважением, Сами», — написал Хедира на своей странице в «Инстаграме».
Футбол,Реал,
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