Месси пропустит матч с «Эйбаром»

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Ранее стало известно, что аргентинец обсуждает варианты продолжения карьеры со своей семьёй, в том числе с отцом и одним из братьев. Они настаивают на переходе в «ПСЖ».

Спортивный директор французского клуба Леонардо пристально следит за ситуацией с контрактом Месси. Нападающий понимает, что не сможет в будущем получить высокую зарплату в испанском клубе, так как каталонцы находятся в затруднительном финансовом положении.