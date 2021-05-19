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Лионель Месси не тренируется с «Барселоной» и пропустит матч с «Эйбаром»

Чемпионат.comиещё 2
19 мая 2021
Нападающий Лионель Месси с разрешения главного тренера Рональда Кумана не тренируется с «Барселоной» и пропустит матч 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром», сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Месси пропустит матч с «Эйбаром»
Фото: ReutersReuters
Ранее стало известно, что аргентинец обсуждает варианты продолжения карьеры со своей семьёй, в том числе с отцом и одним из братьев. Они настаивают на переходе в «ПСЖ».
Спортивный директор французского клуба Леонардо пристально следит за ситуацией с контрактом Месси. Нападающий понимает, что не сможет в будущем получить высокую зарплату в испанском клубе, так как каталонцы находятся в затруднительном финансовом положении.
Аргентинский форвард намерен отыграть ещё два сезона на высоком уровне, до лета 2023 года, перед вероятным переходом в Соединённые Штаты, чтобы выступить в MLS. Ближайшие два года Месси планирует провести в Европе: в Испании или во Франции.
Футбол,Рональд Куман,Лионель Месси,
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