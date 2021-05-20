«Спартак» выкупит контракт Мозеса у «Челси»

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"Спартак" по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занял второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

"Контракт с Мозесом автоматически выкупается, если команда финиширует в тройке. "Спартак" стал вторым", - сказал Кулемин.

Мозесу 30 лет, он перешел в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 20 матчах за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.