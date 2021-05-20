Пирло заявил о желании дальше тренировать «Ювентус»

Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон не назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей.

Вижу ли себя тренером «Ювентуса» в следующем сезоне? Конечно, я бы хотел работать в этой роли и дальше. Я любил футбол с детства и буду любить его и дальше. Клуб будет принимать решение, но я люблю тренировать, я люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу», — цитирует Пирло Football Italia.