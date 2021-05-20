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Пирло: «Я бы хотел и дальше тренировать «Ювентус»

Sport24иещё 7
2 часа назад
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии и заявил, что хотел бы и дальше тренировать команду. Ранее СМИ сообщали, что Пирло будет уволен из клуба по окончании сезона.
Пирло заявил о желании дальше тренировать «Ювентус»
Фото: ReutersReuters
«Это была замечательная игра двух отличных команд, которые боролись от начала до конца. Этот матч был достоин финала, мы играли для замечательных болельщиков, поэтому мы счастливы, что смогли устроить им от
Мы хотели победить, вернуть себе этот трофей, несмотря на то, что наш сезон не назвать положительным. Мы снова собрались вместе, осознали, что перед нами стоит важная задача. Мы обыграли отличные команды в полуфинале и финале, так что «Ювентус» заслужил этот трофей.
Вижу ли себя тренером «Ювентуса» в следующем сезоне? Конечно, я бы хотел работать в этой роли и дальше. Я любил футбол с детства и буду любить его и дальше. Клуб будет принимать решение, но я люблю тренировать, я люблю этот клуб, посмотрим, какое решение будет принято. Я бы хотел продолжить работу», — цитирует Пирло Football Italia.
Футбол,Андреа Пирло,
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