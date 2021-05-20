Кошмар Мхитаряна. Из-за прихода Моуринью он покинет «Рому»

Генрих Мхитарян проводит потрясающий сезон в «Роме». В 33 матчах Серии А у него 12 голов и 11 ассистов. В 32 года армянский полузащитник выдают свою лучшую статистику за всю карьеру в топ-5 лиг, круче результативность у него была только в «Шахтере». Генрих занимает 4 место в чемпионате Италии по ассистам, 10 по числу участий в голевых атаках и 3 по числу ключевых передач.

Фото: Getty Images Getty Images

Паулу Фонсека использует в «Роме» схему 3-4-3, в которой Мхитарян вместе с Пеллегрини располагается под Эдином Джеко и генерирует моменты с любимого левого полуфланга. Реже Генрих появляется в 3-4-1-2 в роли атакующего полузащитника под парой форвардов. Фонсека нашел Мхитаряну место на поле, где он приносит максимальную пользу и играет на топ-уровне.

«Мхитарян — один из умнейших футболистов, с кем мне доводилось работать. То, как он находит свободные зоны, доступно немногим».Паулу Фонсека, главный тренер «Ромы»

Совсем скоро Мхитарян должен был продлить с «Ромой» истекающий летом контракт, но после последних событий случиться этому, судя по всему, не суждено. Дело в том, что американский владелец «Ромы» Дэн Фридкин принял решение расстаться с Паулу Фонсекой и подписать трехлетний контракт с Жозе Моуринью, которого недавно уволили из «Тоттенхэма».

Почему они конфликтуют

Для Мхитаряна приход португальца — настоящая трагедия. В « Манчестер Юнайтед » они неплохо начинали, но по ходу сезона 2017/18 отношения тренера и игрока стали резко ухудшаться. Началось все с конфликта во время видеоразбора одного из матчей, когда Моуринью при всей команде начал пихать Мхитаряну, что тот не выкладывается на поле и мало прессингует. В итоге уже зимой 2018 Генрих был обменян в «Арсенал» на Алексиса Санчеса . Забавно, что чилиец тоже не сработался с Жозе и после увольнения португальца приехал на базу «МЮ» под саундрек из фильма «Гладиатор» «Теперь мы свободны».

«Однажды он меня увидел на завтраке и сказал: «Из-за тебя меня критикуют в прессе». Говорю: «В смысле, Мистер? Я не делаю это специально, чтобы вас критиковали», — рассказывал Мхитарян на канале «Красава». — Моуринью — самый сложный тренер в моей карьере? Да, так можно сказать. По характеру он победитель. Ему нужно, чтобы ты выиграл и делал то, что он от тебя требует. Со всеми ему тяжело. Были разногласия и конфликты, но это не повлияло на нашу хорошую работу и три выигранных трофея.

Правда ли, что он поймал меня после матча и пихал, что я должен был отрабатывать? Да, это правда. С этого все началось. Я подумал: «Мне больше нечего делать в Манчестере». Я работаю, прессингую, помогаю команде, забиваю, а кто-то недоволен. Не хотел терять время и просто играть в футбол».

Сам Жозе отрицал наличие разногласий с Мхитаряном, но после того, как Генрих неудачно вышел на замену в игре с «Брайтоном», разнес его на пресс-конференции и по ходу сезона ни разу не включил даже в заявку.

Что дальше?