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Скончался судья финала чемпионата мира-1994 Шандор Пуль

Чемпионат.comиещё 1
20 мая 2021
На 66-м году жизни скончался венгерский арбитр Шандор Пуль, работавший на финальном матче чемпионата мира 1994 года по футболу между сборными Бразилии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации.
Умер венгерский арбитр Шандор Пуль
Фото: ReutersReuters
«Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье, венгерскому специалисту, проводившему финал чемпионата мира 1994 года и финал Лиги чемпионов 1997 года, было 65 лет», – говорится в заявлении.
Пуль три раза подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Последние годы Пуль являлся заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.
Финал чемпионата мира 1994 года прошел на стадионе «Роуз Боул» (штат Калифорния, США). Cборная Бразилии одержала победу в серии пенальти со счетом 3:2 (основное и дополнительное время – 0:0).
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