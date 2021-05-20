Агуэро пройдёт медосмотр в «Барселоне»

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» готова подписать форварда на правах свободного агента. Также изданию стало известно, что после заключительного поединка сезона против «Челси» Агуэро пройдёт медосмотр для каталонского клуба. В случае удачного обследования, руководство «сине-гранатовых» готово предложить нападающему контракт на два года.