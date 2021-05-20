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Агуэро пройдёт медосмотр для «Барселоны»

Евро-футбол.Ру
2 часа назад
Аргентинский нападающий Серхио Агуэро после финала Лиги чемпионов 2020/21 покинет «Манчестер Сити».
Агуэро пройдёт медосмотр в «Барселоне»
Фото: ReutersReuters
Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» готова подписать форварда на правах свободного агента. Также изданию стало известно, что после заключительного поединка сезона против «Челси» Агуэро пройдёт медосмотр для каталонского клуба. В случае удачного обследования, руководство «сине-гранатовых» готово предложить нападающему контракт на два года.
В апреле была информация, что о покупке Агуэро задумывается «Ювентус». На замену Агуэро «Манчестер Сити» рассматривает Гарри Кейна, который ещё не решил, останется ли в «Тоттенхэме».
Футбол,Гарри Кейн,
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