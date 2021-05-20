«Лечили безрассудно»: врачам Марадоны грозит до 25 лет тюрьмы

Медикам, ответственным за жизнь и здоровье Диего Марадоны , предъявлены обвинения в «возможно, предумышленном» убийстве легендарного футболиста. Им запретили выезжать из Аргентины и вызвали на допрос. Всем обвиняемым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы.

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Следователи, которые с ноября 2020 года изучают обстоятельства смерти Диего Марадоны, предъявили обвинения семи специалистам, ответственным за здоровье легенды мирового футбола. Медики проходят по статье "убийство с возможным умыслом", по которой им грозит от восьми до 25 лет тюремного заключения.

Причем изначально правоохранительные органы прорабатывали версию о насильственной смерти Марадоны, однако затем немного смягчили статью. Семеро врачей теперь вызваны для дачи показаний, а их передвижение ограничено подпиской о невыезде из Аргентины.

Список обвиняемых выглядит следующим образом: медбрат Рикардо Омар Альмирон и медсестра Даяна Хисела Мадрид, которые должны были постоянно ухаживать за футболистом; координатор обслуживающего персонала Мариано Перрони; врач, которая отвечала за госпитализацию Марадоны на дому Нэнси Форлини; психолог Карлос Анхель Диас; психиатр Агустина Косачов; нейрохирург Леопольдо Луке, который являлся личным врачом игрока и его близким другом.

Следователи приняли окончательное решение предъявить обвинения после того, как в начале мая получили отчет от медицинской комиссии из 11 человек, которая обстоятельно изучала обстоятельства смерти легендарной "десятки". Согласно этому докладу, медицинский персонал, ответственный за жизнь Марадоны, выполнял свои обязанности крайне халатно: применял "неадекватные", порой "безрассудные" меры, и в целом не заботился о нем в достаточной мере, "оставив состояние здоровья футболиста на произвол судьбы".

Напомним, вскрытие трупа показало, что он умер в результате "острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности".

Также в его сердце была обнаружена дилатационная кардиомиопатия - патология, приводящая к увеличению камер сердца и его неправильной работе. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и его сохранили для изучения.

Предполагалось, что к таким патологиям привел нездоровый образ жизни 60-летнего спортсмена, который ранее лечился от наркотической и алкогольной зависимости, а незадолго до смерти перенес операцию по удалению субдуральной гематомы в мозгу. Учитывая все эти обстоятельства, изначально следствие не увидело в смерти пожилого спортсмена ничего криминального и постановило, что он скончался от естественных причин в 12 дня 25 ноября. Такое заявление опубликовала полиция Сан-Исидро - муниципалитета, в котором Марадона провел свои последние дни. Однако с этим заключением не согласился личный адвокат футболиста Матиас Морла

"Что касается заявления полиции Сан-Исидро, то как объяснить тот факт, что в течение 12 часов мой друг находился без присмотра со стороны врачей, учитывая его хрупкое состояние здоровья. А скорая помощь ехала к нему больше получаса, что является преступным идиотизмом, — написал Морла в Instagram. — Это не должно сойти с рук. Я буду добиваться того, чтобы это дело расследовали, пока не выяснят все обстоятельства. Как говорил мне Диего: "Ты мой солдат, действуй без жалости".

Позднее слова адвоката были опровергнуты. Следователи подтвердили, что звонок с просьбой медицинской помощи поступил в 12.17, а уже в 12.28 машина прибыла на место: то есть скорая ехала не полчаса, а 11 минут.

Также, по данным аргентинского телеканала TN, слова Морлы о 12 часах без медицинского наблюдения уже были опровергнуты. Медбрат Рикардо Омар Альмирон сообщил, что находился с Марадоной всю ночь и в 6.30 тот еще был жив. Затем Рикардо сменила медсестра Даяна Хисела Мадрид. Однако расследование уже было запущено, и спустя полгода следствие предъявило обвинение и Рикардо, и Хиселе, и еще пятерым специалистам. Самый большой удар понесла репутация личного врача Марадоны Леопольдо Луке.

В СМИ всплыла информация о том, что незадолго до смерти футболиста он якобы повздорил с ним и чуть ли не подрался. Также в Аргентине активно обсуждался тот факт, что легендарный игрок был перевезен в свой особняк всего спустя несколько дней после операции по удалению гематомы в мозге. Возможно, ему требовался гораздо более длительный уход в клинике. Сам Луке свою вину категорически отрицает и заявляет, что врачебной ошибки не было, а сам он старался всеми силами помочь пациенту.

"Не было никакой медицинской ошибки. Это был сердечный приступ. Люди в схожем состоянии чаще всего умирают подобным образом. Я ни в чем себя не виню. Я горжусь всем, что было сделано для Диего. Все, что можно было сделать, было сделано", — передает слова Луке Sky Sports. Любопытно, что сам адвокат Марадоны Матиас Морла, который первый возмутился по поводу "странных" обстоятельств смерти футболиста, затем смягчился и начал публично высказывать поддержку Луке.