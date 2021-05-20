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Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

ТАССиещё 2
2 часа назад
Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает оргкомитет российской части турнира.
Иностранцам упростят въезд в Россию на Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке. Болельщики смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика.
"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, - сказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин. - При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее".
Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля.
Футбол,Алексей Сорокин,
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