Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в мае

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 3,5 млн. Арсен является воспитанником академии «Динамо».