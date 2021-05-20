«Ливерпуль» создаст Совет болельщиков

Председатель нового объединения будет приглашаться на заседания совета директоров.

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«Ливерпуль» намерен создать Совет болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что данная инициатива поможет проводить более глубокие консультации с фан-движением клуба.

Председатель Совета болельщиков будет приглашаться на заседания советов директоров «Ливерпуля», если он будет обсуждать важные вопросы по взаимодействию с болельщиками.

Данный процесс будет закреплен в Уставе в виде Меморандума о взаимопонимании между клубом и его болельщиками.