«Ливерпуль» создаст Совет болельщиков

Председатель нового объединения будет приглашаться на заседания совета директоров.
«Ливерпуль» намерен создать Совет болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
Ожидается, что данная инициатива поможет проводить более глубокие консультации с фан-движением клуба.
Председатель Совета болельщиков будет приглашаться на заседания советов директоров «Ливерпуля», если он будет обсуждать важные вопросы по взаимодействию с болельщиками.
Данный процесс будет закреплен в Уставе в виде Меморандума о взаимопонимании между клубом и его болельщиками.
Совет болельщиков будет запущен в преддверии нового сезона и будет состоять из различных группы фанатского движения. Официальный фонд болельщиков «Ливерпуля» будет отвечать за работу Совета болельщиков и будет поддерживать его связь с аффилированными группами и остальным фан-движением клуба, чтобы обеспечить такое представительство.