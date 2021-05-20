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«Ливерпуль» создаст Совет болельщиков

Советский спортиещё 2
3 часа назад
Председатель нового объединения будет приглашаться на заседания совета директоров.
«Ливерпуль» создаст Совет болельщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ливерпуль» намерен создать Совет болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.
Ожидается, что данная инициатива поможет проводить более глубокие консультации с фан-движением клуба.
Председатель Совета болельщиков будет приглашаться на заседания советов директоров «Ливерпуля», если он будет обсуждать важные вопросы по взаимодействию с болельщиками.
Данный процесс будет закреплен в Уставе в виде Меморандума о взаимопонимании между клубом и его болельщиками.
Совет болельщиков будет запущен в преддверии нового сезона и будет состоять из различных группы фанатского движения. Официальный фонд болельщиков «Ливерпуля» будет отвечать за работу Совета болельщиков и будет поддерживать его связь с аффилированными группами и остальным фан-движением клуба, чтобы обеспечить такое представительство.
Футбол,
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