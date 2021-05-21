“Держи руки над столом”: Слуцкий жёстко пошутил над Дзюбой

Пока комментариев со стороны спортсмена на этот счет не поступало.

Тренер праздновал юбилей в московском клубе Soho, куда и был приглашен форвард. По словам Слуцкого, в ходе празднования был устроен стендап и он «прожарил почти всех», кто был в зале. Это затронуло и лучшего бомбардира прошедшего сезона Российской премьер-лиги.