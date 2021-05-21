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“Держи руки над столом”: Слуцкий жёстко пошутил над Дзюбой

Елена Прошина
24 минуты назад
Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. Видео размещено на YouTube.
“Держи руки над столом”: Слуцкий жёстко пошутил над Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эфир посвятили 50-летнему юбилею тренера. Он вспомнил ситуацию с размещенным интим-видео, в котором фигурировал Дзюба.
Пока комментариев со стороны спортсмена на этот счет не поступало.
Тренер праздновал юбилей в московском клубе Soho, куда и был приглашен форвард. По словам Слуцкого, в ходе празднования был устроен стендап и он «прожарил почти всех», кто был в зале. Это затронуло и лучшего бомбардира прошедшего сезона Российской премьер-лиги.
«Держи руки над столом, Артём», — пошутил Слуцкий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рожденный ребенок в семье футболиста спас Дзюбу от развода, который ожидался из-за скандального видео с его участием.
Футбол,Леонид Слуцкий,СБОРНАЯ РОССИИ,ФК "Рубин",Зенит,
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