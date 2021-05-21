«Боруссия» решила расстаться с Санчо за 100 млн евро

Руководство дортмундской «Боруссии» готово расстаться с вингером Джейдоном Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

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Дортмундцы согласны отпустить 21-летнего футболиста, если получат за него чуть менее 100 млн евро. Ранее сообщалось, что « Манчестер Юнайтед » готов заплатить 90 млн евро.

Источник отмечает, что манкунианцы все еще заинтересованы в услугах Санчо, но до официальных переговоров дело пока не дошло.