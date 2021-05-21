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«Боруссия» готова продать Санчо

Sport24иещё 1
5 часов назад
Руководство дортмундской «Боруссии» готово расстаться с вингером Джейдоном Санчо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
«Боруссия» решила расстаться с Санчо за 100 млн евро
Фото: Sport24Sport24
Дортмундцы согласны отпустить 21-летнего футболиста, если получат за него чуть менее 100 млн евро. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 90 млн евро.
Источник отмечает, что манкунианцы все еще заинтересованы в услугах Санчо, но до официальных переговоров дело пока не дошло.
В нынешнем сезоне в активе англичанина 25 матчей в Бундеслиге, 8 голов и 13 результативных передач.
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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