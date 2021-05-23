Кокорин сыграл в чемпионате Италии 93 минуты

В очередном матче последнего тура чемпионата Италии "Кротоне" сыграл вничью с "Фиорентиной". Встреча прошла в Кротоне на стадионе "Эдик Скида" при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей - 0:0.

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По итогам 38 туров чемпионата Италии "Фиорентина", набравшая 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. Сообщается, что российский игрок может покинуть итальянскую команду в конце сезона.

Российский нападающий Александр Кокорин , перешедший в клуб в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями. До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы.