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Кокорин сыграл в чемпионате Италии 93 минуты

Газета.Ruиещё 15
34 минуты назад
В очередном матче последнего тура чемпионата Италии "Кротоне" сыграл вничью с "Фиорентиной". Встреча прошла в Кротоне на стадионе "Эдик Скида" при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей - 0:0.
Кокорин сыграл в чемпионате Италии 93 минуты
Фото: газета.ругазета.ру
По итогам 38 туров чемпионата Италии "Фиорентина", набравшая 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. Сообщается, что российский игрок может покинуть итальянскую команду в конце сезона.
Российский нападающий Александр Кокорин, перешедший в клуб в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями. До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы.
В матче 25-го тура Серии А с "Ромой" (1:2) форвард получил мышечное повреждение. Ранее сообщалось, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин с большой долей вероятности появится на поле в матче 38-го тура итальянской Серии А против "Кротоне".
Футбол,Александр Кокорин,
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