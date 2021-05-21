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Кокорин может сыграть в последнем матче "Фиорентины" в этом сезоне

Soccer News
1 час назад
Наставник "Фиорентины" Джузеппе Якини собирается дать шанс нападающему Александру Кокорину проявить себя на ближайших выходных.
Кокорин может сыграть в последнем матче "Фиорентины"
Фото: твиттер Fantacalcioтвиттер Fantacalcio
По информации Fiorentina News, тренер намерен выпустить россиянина на поле в заключительном матче сезона - против "Кротоне".
Футбол,Александр Кокорин,
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