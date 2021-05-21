Бывший тренер "Ювентуса" может возглавить "Тоттенхэм"

Бывший тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри может возглавить лондонский «Тоттенхэм», передает журналист Николо Скира в Twitter.

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С 2018 по 2019 год специалист возглавлял лондонский «Челси», с которым стал победителем Лиги Европы. Последним клубом Сарри был туринский «Ювентус».

Также Сарри возглавлял итальянские «Эмполи», «Наполи», «Алессандрию», «Сорренто».

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» занимают седьмое место, набрав 59 очков. В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет против «Лестера». Встреча состоится 23 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В этом сезоне лондонцы уволили Жозе Моуринью, который возглавлял команду с 2019 года. В сезоне-2021/22 он будет тренировать римскую «Рому».