€3,5 млн в год: Что известно о потенциальном тренере «Спартака»

Стали известны детали трудового соглашения потенциального главного тренера московского «Спартака»
Руи Витории.
По информации «СЭ», португальский специалист вместе со своими помощниками будет зарабатывать 3,5 млн за сезон. При этом, руководство красно-белых включило в контракт пункт о частичной компенсации заработной платы в случае досрочного расторжения.
Так, Витория получит не 100%, а 50% от оставшейся суммы оклада.
Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.
В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско
заняли второе место, набрав 57 очков. В заключительном туре красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Виктор Мозес
и Квинси Промес.
Ранее сообщалось, что уход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» не повлияет на назначение Руи Витории на пост главного тренера клуба.