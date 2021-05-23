Сборная России прилетела в Австрию

На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Данией. Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", третья игра состоится в Копенгагене на арене "Паркен".

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.