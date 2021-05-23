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Сборная России прилетела в Австрию и заселилась в отель

Газета.Ruиещё 3
25 минут назад
Сборная России прилетела в Австрию и заселилась в отель в Нойшифте, где проведет учебно-тренировочные сборы в преддверии подготовки к матчам чемпионата Европы - 2020. Об этом сообщает "Чемпионат".
Сборная России прилетела в Австрию
Фото: газета.ругазета.ру
На групповой стадии европейского первенства Россия сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Данией. Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", третья игра состоится в Копенгагене на арене "Паркен".
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение проводить сборы национальной команды перед чемпионатом Европы — 2020 за пределами России.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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