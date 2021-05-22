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Месси продлит контракт с "Барселоной"

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Месси продлит контракт с "Барселоной"
Фото: ReutersReuters
По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский футболист обсуждает свое будущее со своей семьей, в том числе с отцом и братом. Они пытаются убедить игрока перейти в «Пари Сен-Жермен». Во французском клубе следят за ситуацией с контрактом форварда.
Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.
После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Футбол,Лионель Месси,
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