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«Русские скупердяи»: Дзюба резко ответил своим критикам

Ювелина Бернст
23 минуты назад
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» назвал россиян скупердяями из-за критики костюма Дэдпула, который он надел на церемонию награждения золотыми медалями за победу в чемпионате РФ.
«Русские скупердяи»: Дзюба резко ответил своим критикам
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Иностранные восприняли наряд футболиста с позитивом, рассказал Дзюба.
«Только наши русские скупердяи поливали меня в очередной раз. Типа: клоун, все внимание к себе привлек. Написали: "Лучше бы надел что-то наше», — сказал спортсмен.
По его словам, он долго обдумывал появление в костюме российского сказочного персонажа, но так и не смог пришел ни к чему креативному.
Награждение состоялось 2 мая после победы «Зенита» над «Локомотивом» со счетом 6:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Такой результат позволил «Зениту» досрочно оформить третью подряд победу в чемпионате России.
Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года.
Футбол,Артем Дзюба,Локомотив,Зенит,
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