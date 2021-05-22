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Месси стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании

Спорт-Экспрессиещё 5
2 часа назад
В сезоне-2020/21 чемпионата Испании лучшим бомбардиром стал Лионель Месси. Нападающий «Барселоны» забил 30 голов в 35 матчах. Аргентинец стал лучшим пятый раз подряд.
Месси в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром в Испании
Фото: ReutersReuters
Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реала») и Херард Морено («Вильярреал») — оба по забили 23 гола.
Лучшим ассистентом по итогам сезона стал нападающий «Сельты» Яго Аспас, в активе которого 13 голевых передач. Второе место поделили Месси и Маркос Льоренте из «Атлетико» — по 11 пасов.
Футбол,Яго Аспас,Маркос Льоренте,Карим Бензема,Лионель Месси,Реал,
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