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Сульшер общался с Роналду о возвращении игрока в "Манчестер Юнайтед"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер общался с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду о его возвращении в английский клуб, передает AS.
Сульшер пообщался с Роналду о возвращении в "МЮ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, английская команда связалась с португальским футболистом и четко обозначила, что заинтересована в его возвращении. При личном контакте главного тренера «Манчестер Юнайтед» с Роналду Сульшер рассказал о своих планах по работе с командой.
При этом сообщается, что Роналду готов к возвращению в команду и на сегодняшний момент на достаточно серьезном уровне рассматривает этот вариант продолжения карьеры. Решение о том, покинуть «Ювентус» или нет, форвард примет по итогам сезона, многое зависит от попадания туринского клуба в Лигу чемпионов.
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий Амад Диалло после игры 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Фулхэмом» прошлись по полю стадиона «Олд Траффорд» с флагом Палестины.
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