Сульшер пообщался с Роналду о возвращении в "МЮ"

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По информации источника, английская команда связалась с португальским футболистом и четко обозначила, что заинтересована в его возвращении. При личном контакте главного тренера «Манчестер Юнайтед» с Роналду Сульшер рассказал о своих планах по работе с командой.

При этом сообщается, что Роналду готов к возвращению в команду и на сегодняшний момент на достаточно серьезном уровне рассматривает этот вариант продолжения карьеры. Решение о том, покинуть «Ювентус» или нет, форвард примет по итогам сезона, многое зависит от попадания туринского клуба в Лигу чемпионов.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.