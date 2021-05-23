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Экс-тренер сборной России Адвокат расплакался после последнего матча в карьере

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат завершил карьеру.
Экс-тренер сборной России Адвокат расплакался после последнего матча в карьере
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Последним для 73-летнего специалиста стал матч плей-офф чемпионата Нидерландов за попадание в Лигу Европы, в котором его «Фейеноорд» из Роттердама одержал победу над «Утрехтом» со счетом 2:0.
После финального свистка Адвокат не смог сдержать слез.
Нидерландский специалист начал карьеру тренера в 1980 году. Он работал в ПСВ из Эйндховена и стамбульском «Фенербахче», а в России с 2006 по 2009 год возглавлял петербургский «Зенит». Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны, а также завоевали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России. На Евро 2012 года национальная команда заняла третье место в группе.
Также специалист возглавлял сборные Нидерландов (1992-1994, 2002-2004, 2017), ОАЭ (2005), Южной Кореи (2005-2006), Бельгии (2009-2010) и Сербии (2014).
Ранее Адвокат рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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