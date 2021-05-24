Роналду установил уникальное бомбардирское достижение

Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в туринской команде. Таким образом, Роналду установил уникальное достижение - он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов - Англии, Испании и Италии.