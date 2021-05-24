Роналду установил уникальное бомбардирское достижение

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе "Манчестер Юнайтед"
в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе "Реала"
в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов). "Ювентус", набравший 78 очков, по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Фредерику Варандаш, президент лиссабонского "Спортинга", считает, что форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в клуб.