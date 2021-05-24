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Роналду установил уникальное бомбардирское достижение

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил уникальное бомбардирское достижение после завершения сезона-2020/21 в чемпионате Италии. Форвард стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей.
Роналду установил уникальное бомбардирское достижение
Фото: EPAEPA
Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в туринской команде. Таким образом, Роналду установил уникальное достижение - он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов - Англии, Испании и Италии.
Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе "Манчестер Юнайтед" в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе "Реала" в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов). "Ювентус", набравший 78 очков, по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице Серии А и пробился в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что Фредерику Варандаш, президент лиссабонского "Спортинга", считает, что форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в клуб.
Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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