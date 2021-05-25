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Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Российской премьер-лиги в мае

ТАССиещё 4
3 часа назад
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий признан лучшим тренером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в мае. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Слуцкий стал лучшим тренером РПЛ в мае
Фото: ТАССТАСС
В мае "Рубин" одержал домашнюю победу над "Динамо" (2:0), выиграл в гостях у тульского "Арсенала" (4:2) и сыграл вничью на своем поле с волгоградским "Ротором" (1:1).
Клуб по итогам турнира набрал 53 очка и занял четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне казанцы сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
Лучшим голом месяца был признан победный мяч 17-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в ворота ЦСКА (3:2) в 30-м туре.
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