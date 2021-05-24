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Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд

Soccer News
1 час назад
Продлилась серия капитана "Барселоны" Лионеля Месси по победам в бомбардирских гонках чемпионата Испании.
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд
Фото:  твиттер Leo Messi 10 твиттер Leo Messi 10
В минувшем сезоне звёздный футболист стал лучшим голеадором Ла Лиги в пятый раз подряд. В его активе 30 голов в 35 матчах.
В последний раз трофей Пичичи доставался не аргентинцу в кампании 2015/16. Тогда его взял Луис Суарес, отличившийся 40 раз.
После этого Месси в сезоне 2016/17 забил 37 мячей, в сезоне 2017/18 - 34, в сезоне 2018/19 - 36, в сезоне 2019/20 - 25.
Футбол,Луис Суарес,Лионель Месси,
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