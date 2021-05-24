РФС задумался о реформировании РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Российский футбольный союз
(РФС) намерен реформировать все профессиональные лиги России: Российскую премьер-лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
По информации «РБК-Спорт»
, РФС обратился в голландскую компанию Hypercube, которая занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере и специализируется на экспертизе проведения национальных лиг.
Исследования, стоимость которых составит 170 тыс., оплатят партнёры РФС.
Hypercube будет рассматривать четыре ключевых вопроса: лимит на легионеров, формат чемпионатов, система «осень — весна» и проблема интенсивности игры.
Компания должна будет отчитаться РФС о своей работе до 1 июля.
Ранее сообщалось
, что ЦСКА
стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу.