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СМИ: РФС хочет реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

RT на русскомиещё 2
2 часа назад
Российский футбольный союз (РФС) намерен реформировать все профессиональные лиги России: Российскую премьер-лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
РФС задумался о реформировании РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации «РБК-Спорт», РФС обратился в голландскую компанию Hypercube, которая занимается сбором аналитической информации в спортивной сфере и специализируется на экспертизе проведения национальных лиг.
Исследования, стоимость которых составит 170 тыс., оплатят партнёры РФС.
Hypercube будет рассматривать четыре ключевых вопроса: лимит на легионеров, формат чемпионатов, система «осень — весна» и проблема интенсивности игры.
Компания должна будет отчитаться РФС о своей работе до 1 июля.
Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу.
Футбол,ЦСКА,РФС,
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