Медиадиректора "Спартака" Фетисова выписали из больницы

Фетисов попал в реанимацию после избиения две недели назад. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Сотрудник «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами. Он вступил в перепалку с одним из них и первым нанес удар по его лицу, после чего получил удар в ответ и упал, потеряв сознание.