Медиадиректора "Спартака" Фетисова выписали из больницы

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов
выписан из больницы.
«Антона Фетисова выписали, пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», – сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.
Фетисов попал в реанимацию после избиения две недели назад. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Сотрудник «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами. Он вступил в перепалку с одним из них и первым нанес удар по его лицу, после чего получил удар в ответ и упал, потеряв сознание.
Человека, избившего Фетисова, задержали и отправили под домашний арест на месяц.