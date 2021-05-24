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Медиадиректора «Спартака» Фетисова выписали из больницы после избиения

Sports.ru
26 минут назад
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов выписан из больницы.
Медиадиректора "Спартака" Фетисова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Антона Фетисова выписали, пока он находится на домашнем режиме и полностью к работе не вернулся», – сообщил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.
Фетисов попал в реанимацию после избиения две недели назад. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Сотрудник «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами. Он вступил в перепалку с одним из них и первым нанес удар по его лицу, после чего получил удар в ответ и упал, потеряв сознание.
Человека, избившего Фетисова, задержали и отправили под домашний арест на месяц.
Футбол,Антон Фетисов,
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