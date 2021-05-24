​В «Лужниках» разместят фан-зону Евро-2020

В понедельник трофей Евро-2020 выставили в Санкт-Петербурге. Каждый желающий может прийти и, выстояв очередь, сделать памятное фото с трофеем, который в разные годы поднимали над головами чемпионы Европы.

На мероприятии было объявлено, что во время чемпионата Европы по футболу в Москве будет открыта фан-зона для просмотра футбола. Она будет размещена на стадионе «Лужники».