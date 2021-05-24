Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

​В «Лужниках» разместят фан-зону Евро-2020

Евро-футбол.Ру
22 минуты назад
В понедельник трофей Евро-2020 выставили в Санкт-Петербурге. Каждый желающий может прийти и, выстояв очередь, сделать памятное фото с трофеем, который в разные годы поднимали над головами чемпионы Европы.
​В «Лужниках» разместят фан-зону Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На мероприятии было объявлено, что во время чемпионата Европы по футболу в Москве будет открыта фан-зона для просмотра футбола. Она будет размещена на стадионе «Лужники».
Чемпионат Европы по футболу стартует уже через 18 дней – 11 июня. Для сборной России турнир начнётся на следующий день, когда в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители