УЕФА представил трофей Лиги конференций

Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. В состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. При этом прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.