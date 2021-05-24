«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как что-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак», — прокомментировали слова Дзюбы представители «Ахмата».
«Я про «Ахмат» все хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить людям. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про «Спартак», но это неудивительно», — сказал Дзюба после тренировки в составе национальной сборной на сборах в Австрии.