За свое высказывание капитан сборной России подвергся критике. В клубе также отреагировали на слова форварда.

Недавно Дзюба заявил, что планирует играть еще два и хочет взять новые трофеи. Также футболист отметил, что хочет забить 100 мячей за «Зенит», а также выйти на второе место в списке бомбардиров команды.