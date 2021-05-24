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«Спартак» сократил траты на тренерский штаб

Lenta.ru
2 часа назад
Стали известны финансовые подробности перехода португальского специалиста Руя Витории в московский «Спартак». Об этом пишет «Рейтинг Букмекеров».
3,6 млн евро: «Спартаку» пришлось уменьшить траты на тренеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Спартак» сократил траты на тренерский штаб: общий бюджет на нового главного тренера и его помощников составит 3,6 миллиона евро.
Ранее красно-белые тратили четыре миллиона евро. О подписании контракта с Виторией было объявлено ранее 24 мая на сайте «Спартака». Соглашение рассчитано на два года.
«Рейтинг Букмекеров» также отмечает, что «Спартак» вел переговоры с другим португальским специалистом Паулу Фонсекой. Последний затребовал сумму в 5,5 миллионов евро без учета затрат на остальной тренерский штаб.
Приглашение Витории повлекло за собой перемены в руководстве клуба. Спутница владельца «Спартака» Зарема Салихова покинула совет директоров, так и не одобрив кандидатуру нового главного тренера.
Витория дважды становился чемпионом Португалии вместе с «Бенфикой». В «Спартаке» он сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.
Футбол,Доменико Тедеско,Спартак,
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