«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

«Вильярреал» — «МЮ»: какие делать ставки на финал Лиги Европы 26 мая

Ну и обе забьют. Раз уж мы предсказываем верх, то вряд ли стоит ждать разгрома. А забивать в этой встрече есть кому. «МЮ» в полном порядке, тут расцвел Эдинсон Кавани, силу же нападения «Вильярреала» ощутил на себе лондонский «Арсенал», возможно, сейчас это соперник калибром пониже, но определенный уровень у «канониров» есть. Так что ждем голов, ждем искрометный финал! Букмекер «Фонбет» предлагает на то, что обе команды забьют, коэффициент 1.93. Если поставите 1000 рублей на этот исход, получите 1930 рублей в случае успеха.