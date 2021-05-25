«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
26 мая в польском Гданьске пройдет финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «МЮ». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.
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считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.85, что соответствует 52% вероятности. Успех «Вильярреала» аналитики оценили коэффициентом 4.50 (21%), ничья в основное время идёт за 3.60 (27%).
Сделать ставку на победу «МЮ» с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.43. Шансы команды Унаи Эмери оценивают коэффициентом 2.80.
«Вильярреал» — «МЮ»: какие делать ставки на финал Лиги Европы 26 мая
Все-таки Лига Европы - это вотчина Унаи Эмери. На счету экс-тренера «Спартака»
уже 3 победы в этом турнире, а ещё выход в финал вместе с «Арсеналом». И вновь Эмери сыграет в решающем матче, на этот раз в качестве тренера «Вильярреала» в игре против «МЮ». Но соперник у «желтой подводной лодки» в этот раз очень серьезный - «МЮ» и Уле-Гуннар Сульшер
готовы забрать трофей.
Тем более, что сезон в АПЛ у манкунианцев сложился неплохо. Второе место после «Сити» и в последних турах «МЮ» уже готовился к решающему матчу еврокубка. А вот «Вильярреал» до последнего сражался за место в Лиге конференций на следующий сезон, но так и не смог подняться выше 7-й строчки. Так уж получилось, что подопечные Эмери стали участниками развязки в борьбе за чемпионство. «Реалу»
помешать не удалось и в итоге у «Вильярреала» 7-е место. С другой стороны, тем выше мотивация! Победа в Лиге Европы принесет право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
С другой стороны, все 4 матча этих команд завершились со счетом 0:0. Невероятно! Но от своего прогноза на верховой характер встречи отходить не будем. А вот на ничью в основное время сделать ставку можно, статистика - вещь упрямая. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 3.60.
Ну и обе забьют. Раз уж мы предсказываем верх, то вряд ли стоит ждать разгрома. А забивать в этой встрече есть кому. «МЮ» в полном порядке, тут расцвел Эдинсон Кавани, силу же нападения «Вильярреала» ощутил на себе лондонский «Арсенал», возможно, сейчас это соперник калибром пониже, но определенный уровень у «канониров» есть. Так что ждем голов, ждем искрометный финал! Букмекер «Фонбет» предлагает на то, что обе команды забьют, коэффициент 1.93. Если поставите 1000 рублей на этот исход, получите 1930 рублей в случае успеха.