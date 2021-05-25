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Источник: Сергей Жуков возглавит «Томь»

Спорт-Экспресс
3 часа назад
В «Томи» выбрали главного тренера команды из шорт-лист претендентов, остановившись на Сергее Жукове, информирует «Матч ТВ».
Сергей Жуков возглавит «Томь»
Фото: ФК "Сатурн"ФК "Сатурн"
В начале июня 54-летний специалист встретится с губернатором Томской области. На посту главного тренера Жуков сменит Александра Кержакова.
Среди основных кандидатов на пост также числились Константин Дзуцев и Артем Куликов. Жуков ранее играл за «Томь» и входил в тренерский штаб команды, а последним местом его работы был раменский «Сатурн».
«Томь» финишировала в Олимп-Первенстве ФНЛ на 18-м месте и сейчас является первой в очереди на wild card.
Футбол,Артем Куликов,Сергей Жуков,Александр Кержаков,
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