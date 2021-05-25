«Севилья» начала переговоры с «Рубином» по Кварацхелии

«Севилья» связалась с руководством «Рубина» и начала переговоры по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает Fichajes.net.

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«Севилья» может заплатить казанцам за грузинского игрока от 15 до 20 млн.

Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, ранее сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба. По его словам, хавбек не останется в России.