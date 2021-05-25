«Севилья» начала переговоры с «Рубином» по Кварацхелии

«Севилья» связалась с руководством «Рубина» и начала переговоры по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии, утверждает Fichajes.net.
«Севилья» может заплатить казанцам за грузинского игрока от 15 до 20 млн.
Бадри Кварацхелия, отец Хвичи, ранее сообщил о предстоящем уходе сына из казанского клуба. По его словам, хавбек не останется в России.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед». Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.