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Пять английских клубов поборются за Крала

Soccer Newsиещё 3
37 минут назад
Пять клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику московского "Спартака" и сборной Чехии Алексу Кралу, сообщает Sky Sports.
Пять английских клубов поборются за Крала
Фото: InstagramInstagram
По сведениям источника, представители игрока уже начали переговоры с клубами. Одним из клубов является лондонский "Вест Хэм", названия остальных не разглашаются.
В завершившемся сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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