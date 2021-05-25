Пять английских клубов поборются за Крала

По сведениям источника, представители игрока уже начали переговоры с клубами. Одним из клубов является лондонский "Вест Хэм", названия остальных не разглашаются.

В завершившемся сезоне 23-летний Крал провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.