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СМИ: Футболист «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение из России

RT на русскомиещё 10
1 час назад
Полузащитник итальянской «Ромы» и сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян получил щедрое с финансовой точки зрения предложение от одного из российских клубов.
Мхитарян получил щедрое предложение из России
Фото: ReutersReuters
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, название клуба из России не уточняется. При этом известно, что игроком ещё интересуется французский «Монако».
Контракт 32-летнего Мхитаряна с римским клубом истекает в конце июня. Сам хавбек хочет остаться в столице Италии, но намерен заключить новое соглашение минимум на два года с зарплатой 3 млн за сезон.
В минувшем сезоне Мхитарян провёл 46 матчей за «Рому», в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
Футбол,Генрих Мхитарян,
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