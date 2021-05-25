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УЕФА объявил о возбуждении дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Чемпионат.comиещё 4
1 час назад
УЕФА объявил о возбуждении дисциплинарных дел в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор не покинули проект Европейской Суперлиги.
УЕФА возбудил дела против трех суперклубов Европы
Фото: ReutersReuters
«После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги, против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА», — информирует официальный сайт УЕФА.
Напомним, Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования.
7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4358797-uefa-obyavil-o-vozbuzhdenii-del-v-otnoshenii-reala-barselony-i-yuventusa.html?utm_source=copypaste
Футбол,Реал,
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