"Командный дух": Черышев озвучил "козырь" сборной России

Фото: ТАСС ТАСС

Команда Станислава Черчесова проводит там сбор перед Евро-2020. Он продлится до 31 мая. Дальше сборную России ждут два товарищеских матча против Польши и Болгарии, а уже 12 июня пройдет стартовый матч Евро-2020 со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. Два других соперника в группе – Дания и Финляндия.

– Жив-здоров, рабочий режим. Приятная атмосфера. Тем более, что здесь знакомое место. Работаем на позитиве, чтобы все получилось. Конечно, надо слушаться Станислава Саламыча, что он всегда говорит. Побольше молчать, – отметил Черышев.

– Это как-будто посыл капитана капитана. Артем Дзюба...

– Он пусть разговаривает (улыбается).

– Нынешний сезон был для вас трудным. Насколько вы благодарны Черчесову за вызов в сборную?

– Я был уверен, что приеду. Хотел этого и готовился. Последний месяц получился для меня немного трудным, потому что в «Валенсии» сменился главный тренер, и я больше сидел на скамейке запасных. Как оценить весь сезон? Надо сделать позитивные выводы от того, что произошло, работать над нехорошими качествами, которые проявились, и идти вперед. Надо верить, что все будет хорошо. И постараться помочь сборной.

– Про какой результат сборной на Евро можно будет сказать, что у нас получилось?

– Мы должны думать о следующей игре. Она будет с Польшей (контрольный матч состоится 1 июня – «Спорт День за Днем»). Надо выйти на нее максимально настроенными и постараться выиграть. А потом будем ставить более высокие цели по стечению обстоятельств. Мы должны настраиваться на победу в каждом матче.

– На чемпионате мира давление было значительно выше. Сейчас, наверное, от сборной России не ждут суперуспеха?

– Главное, что мы думаем внутри, а что вокруг – от нас не зависит. Перед чемпионатом мира было много негатива вокруг сборной, потом все нас резко полюбили. Мы не должны обращать на это внимание, а работать.

– В чем главный козырь сборной России?