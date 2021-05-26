Толстяк и Царь: успехи российских футболистов в Европе

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За игру в «Монако» Головин получил от французской прессы прозвище Царь. Он стал одним из лидеров команды и помог «Монако» попасть в Лигу чемпионов.

News.ru отмечает, что по системе «гол+пас» он заработал 14 очков, забив пять голов и сделав девять результативных передач. Этот результат стал лучшим за всю карьеру Головина.

Издание напомнило, что переход Александра Кокорина в «Фиорентину» не задался с самого начала - болельщики были недовольны репутацией нового игрока. В сезоне-2020/21 он провел четыре матча, не забил голов, не совершил голевых передач и выиграл одно из пяти единоборств.

News.ru напомнило, что почти в каждом матче Кокорин получал травмы. Болельщики прозвали его Толстяком и Русским Балотелли.

«Впрочем, могло быть иначе? Кокорин почти год провел в колонии. Причем перед тем как оказаться за решеткой, он только вернулся в обойму после разрыва крестов», - подчеркивает издание.

Как писал «Рамблер», в 2018 году Кокорин и его друг, футболист Павел Мамаев стали фигурантами двух дел - о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО