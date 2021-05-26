Суарес посоветовал Месси остаться в "Барселоне"

Как сообщает на своих страницах газета Marca, уругвайский бомбардир порекомендовал 33-летнему аргентинцу остаться в стане «сине-гранатовых».

Действующее трудовое соглашение Лео с каталонским грандом истекает грядущим летом. Стороны давно ведут переговоры, однако пока не договорились о пролонгации сотрудничества. СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».