Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Луис Суарес посоветовал Месси, где стоит продолжить карьеру

Евро-футбол.Ру
3 часа назад
Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», дал совет своему бывшему одноклубнику и хорошему другу Лионелю Месси.
Суарес посоветовал Месси остаться в "Барселоне"
Фото: ReutersReuters
Как сообщает на своих страницах газета Marca, уругвайский бомбардир порекомендовал 33-летнему аргентинцу остаться в стане «сине-гранатовых».
Действующее трудовое соглашение Лео с каталонским грандом истекает грядущим летом. Стороны давно ведут переговоры, однако пока не договорились о пролонгации сотрудничества. СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Напомним, что Месси всю карьеру провел в составе «Барселоны».
Футбол,Луис Суарес,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители