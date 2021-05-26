Соболев: «Я устал от сравнений с Дзюбой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что он устал от сравнений с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. В настоящее время оба футболиста ведут подготовку к Евро-2020 в расширенном составе сборной России. Недавно они устроили спор: кто больше забьет в пустые ворота.
Фото: Евгений Семенов, Sport24Евгений Семенов, Sport24
«Спор с Дзюбой? Я пытался отыграться, поэтому был серьезен. Все время устраиваем игры для концентрации, чтобы забивать даже в пустые ворота. Я проиграл и кувыркался, Дзюба говорит, что нет, но это
Устал от сравнений. Я или Дзюба лучше В чем Артем лучше? Забил 20 голов. Вот и все. Он лучший бомбардир.
В чем мы разноплановые форварды с Дзюбой? Это не моя работа сравнивать. Пусть это делают тренеры, болельщики, эксперты.
Могу ли представить, что поиграем с Артемом вместе в клубе? Тяжелый вопрос. Никто не может ответить», — передает слова Соболева корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.