Соболев: «Я устал от сравнений с Дзюбой»

Фото: Евгений Семенов, Sport24 Евгений Семенов, Sport24

«Спор с Дзюбой? Я пытался отыграться, поэтому был серьезен. Все время устраиваем игры для концентрации, чтобы забивать даже в пустые ворота. Я проиграл и кувыркался, Дзюба говорит, что нет, но это

Устал от сравнений. Я или Дзюба лучше В чем Артем лучше? Забил 20 голов. Вот и все. Он лучший бомбардир.

В чем мы разноплановые форварды с Дзюбой? Это не моя работа сравнивать. Пусть это делают тренеры, болельщики, эксперты.