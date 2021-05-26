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На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Польше

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад
На фанатов «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение возле бара в Гданьске, сообщает The Guardian.
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали в Польше
Фото: ReutersReuters
Инцидент случился во вторник вечером. Несколько англичан получили незначительные травмы. Им помогали сотрудники бара. Мэр города Александра Дулькевич осудила произошедшее.
В Гданьске 26 мая должен состояться финал Лиги Европы, в котором «МЮ» сыграет против «Вильярреала». Начало поединка — в 22.00 (мск).
Футбол,Манчестер Юнайтед,The Guardian,
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