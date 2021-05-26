Конте покинул «Интер»

Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера миланского «Интера», сообщает официальный сайт клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В этом сезоне Конте привел «Интер» к 19 «скудетто» в истории клуба.

Фото: Reuters Reuters

Тренер договорился с клубом о компенсационной выплате в 7 миллионов евро за расторжение контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport. Также источник утверждает, что главный кандидат на пост главного тренера «Интера» – тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

Этим летом «Интер» планирует проведение оптимизации расходов путем продажи игроков и сокращение зарплатной ведомости, что не устраивает Антонио Конте. Тренер уверен в том, что для дальнейшего развития, особенно на европейской арене, клубу необходимо кадровое усиление, чего руководство гарантировать не может.

В декабре 2020 итальянские СМИ составили рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Серии А. Лидером по этому показателю стал наставник «Интера» Антонио Конте, который получал 12 млн евро в год.