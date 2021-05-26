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УЕФА отменит правило выездного гола

Газета.Ruиещё 4
26 мая 2021
Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает журналист Мартин Циглер на своей странице в Twitter.
УЕФА отменит правило выездного гола
Фото: ReutersReuters
Теперь мячи, забитые на выезде, не будут учитываться не только в основное время обоих матчей, но и в дополнительное время. Таким образом, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола.
Отмечается, что данную реформу поддержали ведущие клубы Европы. Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле. Изменение официально вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом организации.
Ранее сообщалось, что УЕФА хочет ввести в Лиге чемпионов формат финала четырех.
Футбол,УЕФА,
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