УЕФА отменит правило выездного гола

Теперь мячи, забитые на выезде, не будут учитываться не только в основное время обоих матчей, но и в дополнительное время. Таким образом, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола.
Отмечается, что данную реформу поддержали ведущие клубы Европы. Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле. Изменение официально вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом организации.