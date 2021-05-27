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Стало известно, с кем «Спартак» может сыграть в Лиге чемпионов

Просто Про Спортиещё 7
52 минуты назад
После завершения Лиги Европы определились все возможные соперники «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт клуба.
Лига чемпионов: С кем предстоит сыграть "Спартаку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Красно-белые могут сыграть с «Бенфикой» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтиком» (Шотландия), «Рапидом» (Австрия), «Галатасараем» (Турция) или «Мидтьюлланном» (Дания).
Жеребьевка 3-го отборочного раунда пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.
Футбол,Спартак,
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